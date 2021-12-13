Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили предстоящую трехстороннюю встречу и процессы на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьер-министр в ходе встречи поблагодарил Шарля Мишеля за последовательные усилия по решению проблем, сложившихся вследствие 44-дневной войны.

Согласно сообщению, собеседники коснулись запланированной на сегодня трехсторонней встречи президента Азербайджана, председателя Европейского совета и премьер-министра Армении и подчеркнули важность продолжения и укрепления диалога. Стороны выразили надежду на результативные переговоры, которые будут способствовать стабильности и всеобъемлющему урегулированию вопроса.

Никол Пашинян и Шарль Мишель также коснулись повестки дня и вопросов 6-го саммита Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества Армения-ЕС в рамках Восточного партнерства и эффективной реализации программ на благо реализации институциональных реформ и укрепления демократии в Армении.