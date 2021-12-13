В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Сураханского района, выявлен водитель такси, управлявший автомобилем под воздействием наркотических средств. Об этом сообщили в МВД.

Автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял житель поселка Говсан Араз Сафаралиев, был остановлен для проверки. Во время опроса водитель признал, что управлял транспортным средством под воздействием психотропного вещества - метамфетамина. В связи с этим была проведена соответствующая экспертиза, подтвердившая этот факт. В его отношении был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Собранные материалы были отправлены в суд для дачи правовой оценки действиям А.Сафаралиева.

Отметим, что вчера в результате аналогичных мероприятий сотрудники полиции выявили еще 8 водителей, допустивших подобное правонарушение. Их действиям была дана правовая оценка в соответствии с законом.