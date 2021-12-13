Ильхам Алиев поставил условие по Зангезурскому коридору

«Пункт об открытии Зангезурского коридора предусмотрен в Трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года. Таким образом, это является обязательством для Армении», – отметил Ильхам Алиев .

Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому коридору, если Ереван будет настаивать на установке таможенных пунктов на Зангезурском коридоре, то Баку будет настаивать на идентичных условиях в Лачинском коридоре. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому. «В трехсторонних заявлениях открыто говорится, что Азербайджан предоставляет безопасность и доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить такой же беспрепятственный доступ нам к Зангезурскому коридору. На сегодняшний день в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. То же самое должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов для контроля передвижения грузов и граждан через Зангезурский коридор, то тогда мы будем настаивать на идентичных условиях в Лачинском коридоре. Это логично», – отметил Ильхам Алиев.

По его словам, в настоящее время достигнута договоренность о строительстве железной дороги и автомобильной дороги в Нахчыван. «Но точный маршрут автомобильной дороги еще не определен, это вопрос будущих переговоров. Этот вопрос мы обязательно обсудим на трехсторонней встрече сегодня вечером (ЕС-Азербайджан-Армения)».

«Зангезурский коридор – это коридор не только для нас, чтобы Азербайджан получил доступ к Нахчывану. Он также нужен Армении для железнодорожного сообщения с Ираном и Россией через территорию Азербайджана. Так что это действительно создаст позитивную атмосферу», – добавил президент Азербайджана.