Ильхам Алиев поставил условие по Зангезурскому коридору
Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому коридору, если Ереван будет настаивать на установке таможенных пунктов на Зангезурском коридоре, то Баку будет настаивать на идентичных условиях в Лачинском коридоре. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
«Пункт об открытии Зангезурского коридора предусмотрен в Трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года. Таким образом, это является обязательством для Армении», – отметил Ильхам Алиев.
По его словам, Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому. «В трехсторонних заявлениях открыто говорится, что Азербайджан предоставляет безопасность и доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить такой же беспрепятственный доступ нам к Зангезурскому коридору. На сегодняшний день в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. То же самое должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов для контроля передвижения грузов и граждан через Зангезурский коридор, то тогда мы будем настаивать на идентичных условиях в Лачинском коридоре. Это логично», – отметил Ильхам Алиев.
По его словам, в настоящее время достигнута договоренность о строительстве железной дороги и автомобильной дороги в Нахчыван. «Но точный маршрут автомобильной дороги еще не определен, это вопрос будущих переговоров. Этот вопрос мы обязательно обсудим на трехсторонней встрече сегодня вечером (ЕС-Азербайджан-Армения)».
«Зангезурский коридор – это коридор не только для нас, чтобы Азербайджан получил доступ к Нахчывану. Он также нужен Армении для железнодорожного сообщения с Ираном и Россией через территорию Азербайджана. Так что это действительно создаст позитивную атмосферу», – добавил президент Азербайджана.