13 декабря в формате видеоконференции начала свою работу 85-я сессия Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ВТО). В заседании приняли участие генеральный секретарь Уганды Кунио Микурия, председатель Совета Уганды Ахмед Аль Халифа, представители 24 государств-членов политической комиссии.

Азербайджан, являющийся членом политической комиссии, на сессии представлял первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов.

После принятия повестки дня сессии был заслушан доклад председателя совета ВТО Ахмеда Аль Халифа. Затем генеральный секретарь Уганды Кунио Микурия представил отчет о ходе реализации Стратегического плана. В первый день сессии были заслушаны отчеты консультативной группы частного сектора, Аудиторского комитета по оценке деятельности, гендерному равенству и разнообразию, выявленным рискам.

В рамках 3-дневной сессии будут обсуждены приоритеты ВТО, стратегический план на 2022-2025 годы, устойчивость бизнеса, сравнительный анализ альтернативных источников финансирования и другие вопросы, определено время и место следующей сессии.

Отметим, что политическая комиссия является органом, разрабатывающим рекомендации и стратегический план политики ВТО, а Государственный таможенный комитет является одним из 24 членов политической комиссии с июня текущего года.