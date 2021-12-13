В Беларуси будут сажать за призывы к санкциям до 6 лет
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
"Президент сегодня одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси, ее граждан и организаций", – говорится в сообщении. Там подчеркивается, что за эти действия грозит лишение свободы на срок до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам; до десяти лет – когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. До 12 лет будет грозить, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.