Столтенберг: Азербайджан внес большой вклад в миссию НАТО в Афганистане

Между НАТО и Азербайджаном налажено крепкое сотрудничество. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"Азербайджан внес большой вклад в нашу миссию в Афганистане. В частности, сыграл важную роль в защите кабульского аэропорта, в эвакуации. Выражаю признательность за все эти ваши усилия и поддержку", – заявил Столтенберг.