Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил павильон Азербайджана на Всемирной выставке Dubai Expo 2020. Об этом Мевлют Чавушоглу написал в своем аккаунте в Twitter.

Министр ознакомился с выставочными образцами, представленными в азербайджанском павильоне.

M.Чавушоглу оставил запись в книге почетных гостей: «Сегодня во время визита на Dubai EXPO я был рад посетить павильон Can Azerbaijan. Павильон всесторонне представляет Азербайджан, с чем я их и поздравляю. Одна нация, два государства, Турция-Азербайджан».

#Dubai Expo 2020’de ülkemizin 🇹🇷 yanısıra #Azerbaycan, #Özbekistan ve #BAE sergi alanlarını ziyaret ettik. Ülkemizin ve ürünlerimizin marka değerini artırmak için çalışıyoruz.



At @expo2020dubai, visited 🇹🇷 pavilion, as well as that of #Azerbaijan, #Uzbekistan & #UAE. pic.twitter.com/CUSigqaqn7