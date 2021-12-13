Алиев: Мы готовы перевернуть страницу враждебности
Азербайджан привержен миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе, заявил президент страны Ильхам Алиев на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.
"Мы готовы. Мы уже сделали несколько публичных заявлений о том, что готовы перевернуть страницу враждебности и работать над мирным соглашением", – сказал Ильхам Алиев во вторник в Брюсселе.
Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодняшняя встреча с Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем "многое прояснит".
По его словам, Азербайджан "привержен миру, стабильности, и наши усилия направлены на минимизацию риска любой новой войны в регионе".
"Лучший способ достичь этого – открыть коммуникации, наладить активный диалог и вновь научиться быть соседями. Наша политика очень открытая и прямая, и я надеюсь, что, если Армения проявит добрую волю, мы сможем начать, как и предлагалось, работать над мирным соглашением между двумя странами и положить конец враждебности", – отметил он.