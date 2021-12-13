Алиев: Мы готовы перевернуть страницу враждебности

Азербайджан привержен миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе, заявил президент страны Ильхам Алиев на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.

"Мы готовы. Мы уже сделали несколько публичных заявлений о том, что готовы перевернуть страницу враждебности и работать над мирным соглашением", – сказал Ильхам Алиев во вторник в Брюсселе.

Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодняшняя встреча с Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем "многое прояснит".