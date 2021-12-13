Президент Алиев о высоком уровне взаимодействия Азербайджана и НАТО

«Мы очень рады иметь такой высокий уровень взаимодействия с НАТО. И мы очень рады, что Альянс оценивает наши усилия на благо региона и во имя мировой безопасности», – сказал Алиев во вторник в Брюсселе на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.

По его словам, Азербайджан являлся активным участником миссии НАТО в Афганистане в 2002-2021 гг. «Азербайджанские военные покинули Афганистан одними из последних. И, конечно, это прекрасный опыт – работать вместе. Сегодня мы также обсудили наши будущие планы на сотрудничество. Азербайджан участвует в военных учениях НАТО. Лишь в этом году мы провели несколько совместных военных учений с одной из самых активных и ведущих стран НАТО – Турцией – и это служит делу мира и стабильности в регионе», – добавил Алиев.

Президент Азербайджана рассказал, что проинформировал генсека НАТО о поставках азербайджанского газа в Европу. «Я информировал генсека НАТО, что на сегодняшний день Азербайджан является надежным поставщиком природного газа четырем членам Альянса, и я уверен, что в ближайшие годы их число может увеличиться. Это также важно для региональной стабильности и безопасности, поскольку энергетическая безопасность уже является частью национальной безопасности», – подчеркнул глава государства.