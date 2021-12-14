Шармазанов: В реальной жизни Пашинян называет Алиева «конструктивным», а в соцсетях пытается быть «Храбрым Назаром»

«Интересы Армении защищаются не в Facebook, а в реальной жизни. В реальной жизни вы называете Алиева «конструктивным», а в социальных сетях пытаетесь быть «Храбрым Назаром?». Об этом на своей странице в Facebook написал член высшего органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя последние публикации Никола Пашиняна в социальных сетях, написанные им после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе.

«Хватит играть на чувствах внутренней публики, капитулянт! Надо было защищать интересы армян 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года... Зачем играете в популизм?

В реальной жизни вы называете Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева – ред.) «конструктивным», а в социальных сетях пытаетесь быть «Храбрым Назаром»? Интересы Армении защищаются не в Facebook, а в реальной жизни», - написал Шармазанов.

Отметим, «Храбрый Назар» - советский рисованный мультфильм студии «Арменфильм» по мотивам сказки армянского писателя Ованеса Туманяна.