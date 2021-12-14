Ильхам Алиев на заседании Североатлантического совета НАТО ФОТО

14 декабря в Брюсселе состоялось заседание Североатлантического Совета НАТО, сообщает АзерТАдж.

В нем принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.