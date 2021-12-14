Ильхам Алиев на заседании Североатлантического совета НАТО ФОТО
14 декабря в Брюсселе состоялось заседание Североатлантического Совета НАТО, сообщает АзерТАдж.
В нем принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
14 декабря в Брюсселе состоялось заседание Североатлантического Совета НАТО, сообщает АзерТАдж.
В нем принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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