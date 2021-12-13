Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в энергобезопасность Европы

В настоящее время около 20 стран НАТО импортируют нефть из Азербайджана, сказал на проходящем в Брюсселе заседании Североатлантического совета НАТО президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, четыре страны Альянса, в том числе Турция, импортируют также природный газ из Азербайджана, и есть все возможности для расширения географии поставок в будущем.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером в области энергоснабжения, вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Европы альтернативными источниками и маршрутом поставок.