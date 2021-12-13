Страны НАТО выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 14 декабря, принял участие в заседании Совета НАТО в Брюсселе.

На заседании состоялся подробный обмен мнениями о сотрудничестве в практической плоскости и развитии сотрудничества Азербайджан-НАТО и, вкладе Азербайджана в миссию Альянса "Решительная поддержка" в Афганистане, развитии сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в рамках процесса анализа планирования и других программ, а также роли Азербайджана в энергоснабжении Европы, региональных процессах.

Страны-члены НАТО еще раз выразили поддержку территориальной целостности, суверенитету, неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана. Было отмечено, что эта позиция неоднократно закреплялась и в документах саммита НАТО. Особо подчеркнута со стороны стран-членов НАТО роль Азербайджана в миссии "Решительная поддержка". Представители НАТО особо отметили роль, которую сыграли азербайджанские военные в эвакуации более 120 тысяч гражданских лиц через аэропорт Кабула. Азербайджан участвовал в этой операции с 2002 года по 27 августа 2021 года и был одной из последних стран, покинувших Афганистан.", - подчеркивается в информации.