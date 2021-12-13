Мадуро: Появление новых штаммов ковида может использоваться для манипулирования рынками

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказал предположение о том, что различные силы могут использовать появление новых штаммов коронавируса как предлог для манипулирования ситуацией на рынках в своих интересах, пишет ТАСС.

"Может быть, они используют некоторые из вариантов, чтобы встревожить мир еще больше, чтобы манипулировать общественным мнением? <...> Может, они иногда используют некоторые варианты коронавируса, чтобы увеличить свою прибыль, манипулировать ценами на некоторые товары, в том числе на нефть?" – отметил глава государства во вторник во время выступления на саммите стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) в Гаване.

"Каждый раз, когда появляется новый вариант [коронавируса], фондовые рынки падают. Когда месяц назад появился омикрон-штамм, нефть сразу подешевела с $82 за баррель до $56, – добавил Мадуро. – Результаты научных исследований говорят, что этот вариант кажется более заразным, но не более смертоносным".