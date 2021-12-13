Евросоюз реформирует Шенгенскую зону

Европейская комиссия выдвинула инициативу о реформировании Шенгенского пространства – усилении охраны общих границ при сохранении свободы передвижения внутри, сообщает РИА Новости.

О реформе заговорили осенью прошлого года, и на фоне пандемии и миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси она не потеряла актуальности.

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», – говорится в опубликованном ЕК заявлении.