Напавший с ножом на врача в Москве Оганесян: «Я думал, что он азербайджанец»

Позже стало известно, что Мурад Оганесян оказался бывшим генеральным директором продюсерского центра «Парадиз», который выпустил в прокат фильм 2006 года «Сволочи» про советских штрафников-подростков. Кроме того, Оганесяну принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», занимавшиеся выпуском фильмов на разных носителях.

Сотрудники Узбекской службы Радио Свобода побеседовали с руководителем клиники, где произошел инцидент. Мужчина по имени Бабур заявил, что Оганесян действительно лечил свой зуб 6 месяцев назад в их клинике: «13 декабря без предварительной записи в клинику явился Оганесян. Пострадавший Джамал Одилов из Ташкента, очень квалифицированный специалист. Когда врач Джамал вышел в коридор и хотел войти в рентгеновский кабинет, Оганесян вытащил нож из пакета и нанес удар в бок Джамала. Наш другой сотрудник по имени Рахмонберди увез Джамала в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Преступник сам явился в полицию.

«Во время ночного допроса следователь спросил у Оганесяна о причинах нападения, на что он ответил: «Я думал, что он азербайджанец». Понимаете, то есть человека режут ножом только потому, что он похож на азербайджанца», – возмущенно отмечает руководитель клиники.