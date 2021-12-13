Пегова задержали в Молдове

Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского пропагандиста Семена Пегова. Как передает ТАСС, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров.

"Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов", – написал Туров на своем Telegram-канале. По его словам, Пегов снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли Российской Федерации и российских миротворцев в его урегулировании.

"Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники, сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам", – написал депутат.

Туров сообщил, что позже Пегова отпустили.