Постпред при ООН: США готовы снять санкции с Ирана, что принесет стране выгоду

По ее словам, президент США Джо Байден "четко дал понять, что он готов к возвращению [страны] к соблюдению [условий сделки] до тех пор, пока Иран будет вести себя так же". "Мы полностью готовы снять санкции, не соответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду, предусмотренную сделкой", – указала постпред США.

США готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет экономическую выгоду Тегерану. Об этом заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что Иран выдвинул на переговорах в Вене нереалистичные требования. "Мы, однако, не можем позволить Ирану ускорить свою ядерную программу и затянуть переговоры. Я с сожалением говорю, что именно это и происходит на переговорах в Вене, – сказала она. – Иран приурочил к возобновлению переговоров новые провокации и представил новые нереалистичные, максималистские и неконструктивные позиции по ядерным вопросам и по санкциям".

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался в Вене 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

На встречах в столице Австрии обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном в Вене переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля.