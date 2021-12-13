В редакции haqqin.az ознакомились с данным заявлением высокопоставленного европейского чиновника. Каждый пункт документа по факту отражает интересы Азербайджана.

По итогам продлившейся свыше четырех часов встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель выступил с заявлением, которое крайне созвучно с позицией, занимаемой Азербайджаном.

Председатель Евросовета в начале заявления призывает устранить последствия конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это означает, что в Брюсселе согласны с позицией Баку в том, что данный конфликт уже является историей и сторонам необходимо смотреть в будущее.

Шарль Мишель призывает к подписанию трехстороннего мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Чем Брюссель фактически выражает поддержку Баку, который неоднократно выступал за подписание мирного договора.

С позицией Азербайджана полностью совпадает и призыв Шарля Мишеля к тому, что сторонам необходимо соблюдать обязательства, исходящие из соглашений, принятых на встречах, проведенных после завершения конфликта.

Особого внимания заслуживает то, что впервые в повестку Евросоюза включен вопрос о без вести пропавших лицах и отмечается необходимость внести ясность в их судьбу. Это крайне важный и болезненный для Азербайджана вопрос, потому что до сих пор не ясна судьба четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время первой карабахской войны.

В заявлении Шарля Мишеля выражена и поддержка усилиям по гуманитарному разминированию, что позволяет говорить о том, что Евросоюз окажет поддержку усилиям Азербайджана по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Выражена поддержка и работе по реабилитации лиц, пострадавших в результате конфликта, а также деятельности по восстановлению региона. Это крайне важный пункт заявления, потому что позволяет надеяться на содействие Евросоюза в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

ЕС также выразил готовность оказания консультативной поддержки в процессе демаркации и делимитации границ, что является предпосылкой для подписания мирного договора.

Необходимым считает Брюссель и создание региональной коммуникационной инфраструктуры, в чем готов оказать содействие экономической и инвестиционной помощью. Более того, озвучено предложение создать общую платформу для экономического сотрудничества в регионе.

Особо в заявлении подчеркивается вопрос прокладки железных дорог. Прежде всего подразумевается прокладка железной дороги вдоль Зангезурского коридора, а также организация на этой дороге пограничного и таможенного контроля по взаимному принципу.

Таким образом, можно однозначно констатировать, что в заявлении Шарля Мишеля отражены требования и интересы Азербайджана.