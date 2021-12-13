Вкуснейшая новогодняя сказка этого года

Давно нашумевший необычным онлайн-форматом Digital Food Fest в партнерстве с Wolt и Coca-Cola снова удивляет любителей вкусной еды. На этот раз всех посетителей ждут 32 партнера, которые подготовили эксклюзивные и скидочные комбо-меню с вкусной Coca-Cola, а Wolt доставит заказ до самой двери.

Наш главный партнер Visa в преддверии 2022 года решил сделать подарок: за каждые 10 заказов, сделанных картой VISA в ресторанах-участниках Digital Food Festival, пользователи будут получать 22 AZN на свой аккаунт Wolt. Чем больше заказов - тем больше бонусов! Бонусы будут загружены пользователям сразу после окончания фестиваля и могут быть использованы в качестве скидок во время последующих заказов.

Каждый день на IG-странице @mealforreal будут разыгрываться бонусные купоны Wolt для тех, кто правильно ответит на наши «вкусные» вопросы.

Кулинарный центр Casa Baku каждую неделю станет проводить мастер-классы от своих лучших шеф-поваров и знакомить с тонкостями праздничных блюд.

Даты проведения фестиваля - с 15 декабря по 15 января, посетить его можно перейдя по ссылке www.digitalfoodfest.az, а заказать - кликнув по разделу Digital Food Festival в приложении Wolt.

Теперь все выгодные и вкусные меню по одному адресу – www.digitalfoodfest.az. Ждем тебя!