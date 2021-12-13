Брат основателя Северной Кореи умер в 101 год

Ким Ён Чжу был 101 год. Причина смерти не называется. Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи, глава КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с его смертью.

«Ким Ён Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы корейского образца, занимая важные посты в партии и государстве в течение многих лет», — говорится в сообщении.

Ким Ён Чжу родился в 1920 году. Во время правления своего брата Ким Ир Сена он возглавлял организационный отдел Трудовой партии Кореи, но в 1973 году его сменил племянник Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена. После чего он в течение 20 лет не появлялся, но в 1993 году вернулся в правящую партию в качестве члена политбюро и заместителя председателя постоянного комитета Верховного народного собрания. Ким Ён Чжу в последний раз появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году.