Брат основателя Северной Кореи умер в 101 год
Умер Ким Ён Чжу, брат основателя Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Ир Сена. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Ким Ён Чжу был 101 год. Причина смерти не называется. Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи, глава КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с его смертью.
Kim Il-sung's brother, Kim Yong-ju, has passed away at 101 years old.https://t.co/fvwm7h6UqE— NKR (@NK_Review) December 15, 2021
«Ким Ён Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы корейского образца, занимая важные посты в партии и государстве в течение многих лет», — говорится в сообщении.
Ким Ён Чжу родился в 1920 году. Во время правления своего брата Ким Ир Сена он возглавлял организационный отдел Трудовой партии Кореи, но в 1973 году его сменил племянник Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена. После чего он в течение 20 лет не появлялся, но в 1993 году вернулся в правящую партию в качестве члена политбюро и заместителя председателя постоянного комитета Верховного народного собрания. Ким Ён Чжу в последний раз появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году.