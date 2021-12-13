Иран и МАГАТЭ не договорились
Глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что на переговорах с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пока не достигнута договоренность по иранскому ядерному объекту в Карадже, передает Interfax.
"Объект Карадж - это проблема, связанная с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), и те, кто не выполнил свои обязательства и вышел из сделки, не имеют права комментировать деятельность на объекте. Это то, что Исламская Республика никогда не примет", - сказал Эслами.
По мнению Эслами, переговоры с МАГАТЭ не провалились, но для решения некоторых вопросов требуется больше времени.
Он также отметил, что комплекс Карадж, исходя из положений СВПД, не подпадает под действие соглашения о гарантиях между Ираном и МАГАТЭ.
Ранее Гросси в интервью агентству Associated Press сказал, что ограничения на доступ инспекторов МАГАТЭ на объекты ядерной программы Ирана грозит неверным восприятием ситуации мировым сообществом. Он подчеркнул, что Тегерану "никуда не деться" от инспекторов МАГАТЭ, если Иран хочет быть "уважаемой страной в содружестве наций".