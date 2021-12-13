Иран и МАГАТЭ не договорились

Глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что на переговорах с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пока не достигнута договоренность по иранскому ядерному объекту в Карадже, передает Interfax.

"Объект Карадж - это проблема, связанная с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), и те, кто не выполнил свои обязательства и вышел из сделки, не имеют права комментировать деятельность на объекте. Это то, что Исламская Республика никогда не примет", - сказал Эслами.

По мнению Эслами, переговоры с МАГАТЭ не провалились, но для решения некоторых вопросов требуется больше времени.