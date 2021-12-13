Жительница Астары умерла из-за халатности врачей

В Астаринскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 10 октября жительница поселка Арчиван Эльнара Алиева была госпитализирована в Центральную районную больницу с диагнозом медикаментозное отравление и скончалась на следующий день.

В результате проведенного расследования установлено, что Эльнаре Алиевой не была оказана своевременно медицинская помощь в полном объеме, из-за чего она и скончалась.

По факту в прокуратуре Астаринского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК. Следствие продолжается.