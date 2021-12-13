В Турции ликвидировали особо опасных террористов

В рамках шестого этапа антитеррористической операции Eren Kış в провинции Тунджели на востоке Турции нейтрализованы 9 террористов ПКК, уничтожено 140 убежищ боевиков, разрушены входы в 19 пещер, изъято большое количество оружия и боеприпасов, передает Anadolu.

Согласно информации, в операции в районе Мерджан провинции Тунджели задействованы до 1 060 бойцов спецназа. В прочесывании районов вероятного скопления террористов участвуют 72 группы сотрудников МВД. В антитеррористической операции задействованы ударные БПЛА, военные вертолеты и самолеты.

Отмечается, что в списках особо опасных террористов по линии МВД Турции числились пятеро ликвидированных террористов.