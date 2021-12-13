В селе Гегиран Ленкоранского района 11-летний подросток получил осколочное ранение, передает Report.

Инцидент произошел во время игры во дворе. Шахрияр Магеррамзаде (2011 года рождения) получил ранение в ногу, когда пытался разрубить топором крупнокалиберный пулеметный патрон.

Подросток в срочном порядке доставлен в Ленкоранскую центральную больницу.

В районной прокуратуре ведется расследование того, как снаряд крупнокалиберного пулемета попал в руки подростка.