Американский таможенник открыл огонь по российским мигрантам

Сотрудник американской таможни расстрелял на пограничном переходе в Калифорнии два автомобиля, в которых из Мексики ехали 18 российских граждан.

Согласно сообщению Fox News, инцидент произошел на пограничном переходе между американским городом Сан-Исайдро и мексиканской Тихуаной. Внедорожник Ford и седан Mercedes на высокой скорости ехали в направлении пограничного перехода.

Один из сотрудников перехода, осуществляющий досмотр автомобилей, открыл огонь по приближающимся машинам, и Mercedes врезался во внедорожник, и машины остановились. В результате инцидента никто не пострадал.

При досмотре в машинах были обнаружены 18 граждан России, в том числе несколько детей. У задержанных не было необходимых документов для пересечения границы. Двум водителям предъявили обвинения в ввозе и укрывательстве нелегальных иммигрантов.