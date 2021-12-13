Управление образования по городу Баку отреагировало на аудиозапись, в которой директор школы №189-190 требовала деньги у учителей.

Глава Управления Мехрибан Велиева заявила журналистам, что по этому поводу ведется соответствующее расследование.

М.Велиева добавила, что о результатах расследования будет дана дополнительная информация: «Есть виновные по нескольким пунктам. Всему этому будет дана правовая оценка».

Отметим, ранее была распространена аудиозапись директора школы Джейран Гулиевой, отправленная ею в учительскую группу в WhatsApp. В аудиозаписи она требует у учителей собрать деньги во всех классах.