«Алиев (президент Азербайджана Ильхам Алиев – ред.) чувствует себя уверенно перед международным сообществом, потому его идеи имеют в Армении не менее 680 тысяч сторонников». Об газете «Грапарак» заявил эксперт Группы альтернативных проектов Ваге Оганесян.

Эксперт считает, что заявления Алиева будут восприняты международным сообществом, посредниками: «Это результат послевоенного развития. Армения не смогла сменить переговорщика в течение года, инерционный, проигранный ход переговоров довел ее до этого. По сути, это пресловутая "новая нулевая точка". На каждом этапе переговоров Алиев поднимает новые вопросы, к которым армянская сторона не готова. И философия нового переговорного пункта Алиева заключается не в каком-то пути, а в интенсивном развале Армении как государства.Оба варианта, выдвинутые Алиевым, неприемлемы для Армении. Но у Армении нет своего выбора. После войны Алиев продвигал свою повестку дня, а Армения продвигала Никола».

Оганесян отмечает, что на данном этапе Армении необходимо сформулировать новые идеи, новые предложения, для которых у Армении пока нет институционального ресурса: «Алиев чувствует себя уверенно перед международным сообществом, потому его идеи имеют в Армении не менее 680 тысяч сторонников».