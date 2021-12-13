Умер экс-глава Гобустана, осужденный за мошенничество

Бывший глава Исполнительной власти Гобустана Рафик Алышов скончался после продолжительной болезни в возрасте 67 лет, передает Qafqazinfo.

Отметим, что экс-глава района был задержан в 2013 году по обвинению в мошенничестве с причинением крупного ущерба и осужден на 8 лет и 6 месяцев по решению суда.

В 2017 году он был помилован из-за состояния здоровья и вышел на свободу.

Рафик Алышов являлся главой Исполнительной власти Гобустанского района в 1994-2001 гг.