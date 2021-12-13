Общее количество «вагнеровцев», дислоцированных в разных странах мира, может доходить до 200 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Join-wagner.

По данным портала, они "работают" в 14 странах, среди которых Ливия, Судан, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Ботсвана, Конго, Ангола, Алжир, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мадагаскар, а также Сирия и Венесуэла.

Помимо ознакомительной информации на сайте размещена анкета для новобранцев. Желающим предлагается заполнить поля с личными данными для вступления в ЧВК. Сайт появился на фоне новостей о том, что все больше африканцев публично носят символику «Вагнер» как знак удачи. Недавно полицейский спецназ ЦАР прошел маршем на официальном параде в честь Дня Республики в форме с шевронами, напоминающими символику «вагнеровцев».