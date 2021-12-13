Мурад Самедов, парламентский корреспондент 14:33

Вчера под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание Милли Меджлиса, насыщенное содержательными дебатами и громкими заявлениями парламентариев. После того как спикер проинформировала присутствующих о визите делегации Милли Меджлиса в Турцию, где проходила 16-я конференция парламентского союза ОИС, начались выступления депутатов по текущим вопросам.

Затем спикер огласила повестку заседания, в которую были включены семнадцать вопросов. После короткого представления депутаты утвердили вопрос о присоединении к соглашению "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности", а также к протоколу "О внесении изменений в соглашение "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" от 19 ноября 2010 года. Кроме того, депутаты утвердили законопроект о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей», а также одобрили во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" и изменения в законы "Об авторском праве и смежных правах" и "О судах и судьях". Довольно интересные обсуждения развернулись в ходе рассмотрения законопроекта «О туризме», проходившие в присутствии главы Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева. Комментируя этот законопроект, депутаты не поскупились на критику. Так, председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев отметил, что, несмотря на инвестированные в азербайджанский туризм свыше двух миллиардов долларов, по-прежнему существуют проблемы, мешающие эффективному развитию этой сферы. В частности, депутат обратил внимание на дороговизну отелей и авиабилетов, неэффективное использование многочисленных аэропортов на территории страны, консервативность визовой политики. В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа, призвав строго наказывать людей, которые совершают преступления против туристов или сознательно обманывают гостей страны, также отметил чрезмерно высокую цену на авиабилеты и предложил более эффективно использовать в туристических целях Каспийское море.

Депутат Ганира Пашаева обратила внимание депутатов на тот факт, что долететь до братской Турции из других стран намного дешевле, чем из Азербайджана. Вместе с тем депутат указала на проблемы с развитием внутреннего туризма. Так, по ее словам, скоро будет девять лет, как продолжается игнорирование распоряжения президента Ильхама Алиева по археологическому комплексу Гейтепе. Депутат также отметила случай в Барде, исполнительная власть которой убрала из центра города памятник Низами Гянджеви, а поставить его обратно забыла. Проблемам внутреннего туризма посвятил свое выступление и депутат Рази Нуруллаев. По его словам, туристические комплексы в регионах республики работают только в летние месяцы, а потому необходимо подумать о мерах поддержки местных предпринимателей, чтобы они могли развивать свой бизнес. Депутат отметил, что туризм в регионах, в основном, ассоциируется с застольями, и туристы стремятся туда, главным образом, чтобы отведать блюда знаменитой азербайджанской кухни. Отсюда и высокий уровень развития ресторанного бизнеса в стране. Депутат призвал развивать в регионах и другие направления туризма, чтобы отдых людей не был связан только с застольями. Самая оригинальная критика в адрес национального перевозчика AZAL прозвучала в выступлении депутата Агиля Аббаса, который не без сарказма сообщил присутствующим, что стоимость билета на недавно открывшийся авиарейс Ереван-Стамбул не превышает 80 манатов. По словам Агиля Аббаса, он нетерпением ждет открытия Зангезурского коридора, чтобы на автомобиле добраться в Ереван, и уже оттуда вылететь в Стамбул.

После депутатов выступил председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, отметивший, что большинство вопросов, поднятых в парламенте, нашли отражение в «Стратегии по социально-экономическому развитию на 2022–2026 годы». Фуад Нагиев отметил наличие ряда проблем, в частности, недостаточный уровень обслуживания в отелях, и заверил депутатов, что новый закон будет способствовать устойчивому развитию азербайджанского туризма. После принятия в первом чтении законопроекта «О туризме», был объявлен двухчасовой перерыв. Вернувшиеся с обеда депутаты довольно быстро проголосовали за законопроекты "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", «О внесении изменений в закон "О бюджетной системе", "О внесении изменений в закон "О государственном долге", о внесении изменений в Налоговый кодекс и законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О таможенном тарифе». Изменения носили, в основном, технический характер и особого внимания не привлекли. Казалось бы, также быстро и бесконфликтно должны были быть утверждены изменения в закон "О страховании от безработицы". Однако в ходе его обсуждения произошла неожиданная перепалка между депутатом Сабиром Рустамханлы и спикером Сахибой Гафаровой. Все началось с того, что взявший слово Сабир Рустамханлы заявил, что у части населения республики насильно отнимают пенсии, а многие люди остаются без работы. По словам депутата, принятие законов с красивыми формулировками, эту ситуацию не меняют: люди месяцами обивают пороги Управления по занятости, но результата никакого нет. Фото – Сабир Рустамханлы В ответ последовала резкая реакция спикера Сахибы Гафаровой, подчеркнувшей, что в стране в этом направлении проделывается большая работа, результаты её известны каждому, а принятие законопроекта "О страховании от безработицы" направлено именно на повышение благосостояния граждан. В этот момент некоторые депутаты начала аплодировать спикеру, что, почему-то вывело из себя Сабира Рустамханлы, который назвал поведение коллег «невоспитанностью» и попросил слово для выступления. В слове ему было отказано, вдобавок Сахиба Гафарова призвала Сабира Рустамханлы «не переходить границ» и уважать своих коллег. Депутаты приняли законопроект "О внесении изменений в закон "О занятости населения" в первом чтении, после чего приступили к обсуждению уже изрядно нашумевшего законопроекта «О медиа», которое проходило в присутствии главы Агентства развития медиа Ахмеда Исмаилова и председателя Совета прессы Афлатуна Амашева. Открывая прения, спикер Сахиба Гафарова заявила, что принятие этого закона будет способствовать развитию и укреплению национальных масс-медиа, добавив, что законопроект обсуждается при непосредственном участии профессиональных журналистов. Затем слово предоставили депутатам. Желающих высказаться по законопроекту, а заодно продемонстрировать собственное видение характера работы и роли СМИ в современном обществе, оказалось так много, что заседание продлилось до вечера. Абсолютное большинство выступивших приветствовали новый законопроект. Так, депутат Турал Гянджалиев заявил, что информационная война продолжается, и Азербайджану, как воздух, необходимы сильные медиа структуры. По его словам, новый закон займет важное место в обеспечении информационной безопасности. Депутат Фазиль Мустафа заявил, что создающийся Медиа-реестр - наилучший из возможных вариантов, а также высказал пожелание не усложнять чрезмерно процедуру включения в него журналистов. По его мнению, высшее образование и наличие трудовой книжки не должны быть главными условиями зачисления в Медиа-реестр.