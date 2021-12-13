Депутаты мечтают полететь в Стамбул из Еревана… и взять под контроль Facebook парламентский час haqqin.az
Вчера под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание Милли Меджлиса, насыщенное содержательными дебатами и громкими заявлениями парламентариев.
После того как спикер проинформировала присутствующих о визите делегации Милли Меджлиса в Турцию, где проходила 16-я конференция парламентского союза ОИС, начались выступления депутатов по текущим вопросам.
Затем спикер огласила повестку заседания, в которую были включены семнадцать вопросов.
После короткого представления депутаты утвердили вопрос о присоединении к соглашению "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности", а также к протоколу "О внесении изменений в соглашение "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" от 19 ноября 2010 года.
Кроме того, депутаты утвердили законопроект о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей», а также одобрили во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" и изменения в законы "Об авторском праве и смежных правах" и "О судах и судьях".
Довольно интересные обсуждения развернулись в ходе рассмотрения законопроекта «О туризме», проходившие в присутствии главы Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева.
Комментируя этот законопроект, депутаты не поскупились на критику. Так, председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев отметил, что, несмотря на инвестированные в азербайджанский туризм свыше двух миллиардов долларов, по-прежнему существуют проблемы, мешающие эффективному развитию этой сферы. В частности, депутат обратил внимание на дороговизну отелей и авиабилетов, неэффективное использование многочисленных аэропортов на территории страны, консервативность визовой политики.
В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа, призвав строго наказывать людей, которые совершают преступления против туристов или сознательно обманывают гостей страны, также отметил чрезмерно высокую цену на авиабилеты и предложил более эффективно использовать в туристических целях Каспийское море.
Депутат Ганира Пашаева обратила внимание депутатов на тот факт, что долететь до братской Турции из других стран намного дешевле, чем из Азербайджана. Вместе с тем депутат указала на проблемы с развитием внутреннего туризма. Так, по ее словам, скоро будет девять лет, как продолжается игнорирование распоряжения президента Ильхама Алиева по археологическому комплексу Гейтепе. Депутат также отметила случай в Барде, исполнительная власть которой убрала из центра города памятник Низами Гянджеви, а поставить его обратно забыла.
Проблемам внутреннего туризма посвятил свое выступление и депутат Рази Нуруллаев. По его словам, туристические комплексы в регионах республики работают только в летние месяцы, а потому необходимо подумать о мерах поддержки местных предпринимателей, чтобы они могли развивать свой бизнес.
Депутат отметил, что туризм в регионах, в основном, ассоциируется с застольями, и туристы стремятся туда, главным образом, чтобы отведать блюда знаменитой азербайджанской кухни. Отсюда и высокий уровень развития ресторанного бизнеса в стране. Депутат призвал развивать в регионах и другие направления туризма, чтобы отдых людей не был связан только с застольями.
Самая оригинальная критика в адрес национального перевозчика AZAL прозвучала в выступлении депутата Агиля Аббаса, который не без сарказма сообщил присутствующим, что стоимость билета на недавно открывшийся авиарейс Ереван-Стамбул не превышает 80 манатов. По словам Агиля Аббаса, он нетерпением ждет открытия Зангезурского коридора, чтобы на автомобиле добраться в Ереван, и уже оттуда вылететь в Стамбул.
После депутатов выступил председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, отметивший, что большинство вопросов, поднятых в парламенте, нашли отражение в «Стратегии по социально-экономическому развитию на 2022–2026 годы». Фуад Нагиев отметил наличие ряда проблем, в частности, недостаточный уровень обслуживания в отелях, и заверил депутатов, что новый закон будет способствовать устойчивому развитию азербайджанского туризма.
После принятия в первом чтении законопроекта «О туризме», был объявлен двухчасовой перерыв. Вернувшиеся с обеда депутаты довольно быстро проголосовали за законопроекты "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", «О внесении изменений в закон "О бюджетной системе", "О внесении изменений в закон "О государственном долге", о внесении изменений в Налоговый кодекс и законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О таможенном тарифе».
Изменения носили, в основном, технический характер и особого внимания не привлекли.
Казалось бы, также быстро и бесконфликтно должны были быть утверждены изменения в закон "О страховании от безработицы". Однако в ходе его обсуждения произошла неожиданная перепалка между депутатом Сабиром Рустамханлы и спикером Сахибой Гафаровой.
Все началось с того, что взявший слово Сабир Рустамханлы заявил, что у части населения республики насильно отнимают пенсии, а многие люди остаются без работы. По словам депутата, принятие законов с красивыми формулировками, эту ситуацию не меняют: люди месяцами обивают пороги Управления по занятости, но результата никакого нет.
Фото – Сабир Рустамханлы
В ответ последовала резкая реакция спикера Сахибы Гафаровой, подчеркнувшей, что в стране в этом направлении проделывается большая работа, результаты её известны каждому, а принятие законопроекта "О страховании от безработицы" направлено именно на повышение благосостояния граждан.
В этот момент некоторые депутаты начала аплодировать спикеру, что, почему-то вывело из себя Сабира Рустамханлы, который назвал поведение коллег «невоспитанностью» и попросил слово для выступления. В слове ему было отказано, вдобавок Сахиба Гафарова призвала Сабира Рустамханлы «не переходить границ» и уважать своих коллег.
Депутаты приняли законопроект "О внесении изменений в закон "О занятости населения" в первом чтении, после чего приступили к обсуждению уже изрядно нашумевшего законопроекта «О медиа», которое проходило в присутствии главы Агентства развития медиа Ахмеда Исмаилова и председателя Совета прессы Афлатуна Амашева.
Открывая прения, спикер Сахиба Гафарова заявила, что принятие этого закона будет способствовать развитию и укреплению национальных масс-медиа, добавив, что законопроект обсуждается при непосредственном участии профессиональных журналистов.
Затем слово предоставили депутатам. Желающих высказаться по законопроекту, а заодно продемонстрировать собственное видение характера работы и роли СМИ в современном обществе, оказалось так много, что заседание продлилось до вечера.
Абсолютное большинство выступивших приветствовали новый законопроект.
Так, депутат Турал Гянджалиев заявил, что информационная война продолжается, и Азербайджану, как воздух, необходимы сильные медиа структуры. По его словам, новый закон займет важное место в обеспечении информационной безопасности.
Депутат Фазиль Мустафа заявил, что создающийся Медиа-реестр - наилучший из возможных вариантов, а также высказал пожелание не усложнять чрезмерно процедуру включения в него журналистов. По его мнению, высшее образование и наличие трудовой книжки не должны быть главными условиями зачисления в Медиа-реестр.
В то же время, по мнению депутата Вахида Ахмедова, руководители медиа структур должны иметь высшее образование в обязательном порядке. Депутат отметил, что является сторонником сильных и независимых СМИ, а для этого необходим развитый рекламный рынок. Вахид Ахмедов также отметил наличие в стране рэкет-журналистов, подчеркнув, что эти вымогатели находятся на содержании некоторых министров, чиновников и крупных компаний.
А депутат Малахат Ибрагимгызы выразила удивление в связи тем, что в законопроекте «О медиа» не отражена регуляция таких социальных сетей, как Facebook и Tik-tok. По ее словам, речь идет о вопросе национальной безопасности.
Против нового законопроекта выступил единственный депутат - Эркин Гадирли, увидевший в нем намерение властей бюрократизировать отечественную журналистику. У депутата также возникли вопросы по поводу распространения информации в ходе расследований уголовных преступлений.
«По сути законопроекта адвокат не упоминается, как лицо, участвующее в процессе, - отметил Гадирли. - Получается, что журналист не имеет права распространять полученную от адвоката информацию? Это положение ограничивают работу медиа, и я не могу проголосовать за такой законопроект».
После того, как законопроект «О медиа» был поставлен на голосовании и принят в первом чтении, заседание Милли Меджлиса было объявлено закрытым.