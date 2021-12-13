15 декабря в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главой Республики Молдова Майей Санду.

Санду поприветствовала главу государства: Здравствуйте, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, рад знакомству с Вами.

Президент Майя Санду: И я рада личному знакомству с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Очень рад Вас видеть.

Президент Майя Санду: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Это наша первая встреча. Я хочу еще раз поздравить Вас с победой на выборах и пожелать Вам успехов.

Президент Майя Санду: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что отношения между нашими странами продолжат развиваться в позитивном русле. С этой точки зрения личные контакты играют очень важную роль.

Президент Майя Санду: Так и есть. Большое спасибо, господин президент. Хочу поблагодарить Вас за поддержку в период, когда мы переживали газовый кризис. Мы могли бы изучить потенциальные решения. В итоге мы нашли краткосрочное решение. Однако мы хотим обсудить наше сотрудничество в энергетической сфере. Конечно, мы всегда заинтересованы в углублении нашего сотрудничества в сфере бизнеса, изучении возможностей для взаимодействия в области торгового обмена. Мы очень заинтересованы в улучшении бизнес-среды в Молдове. Мы хотим создать больше рабочих мест для наших людей. Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов и, как любая другая страна, в освоении новых рынков. Таким образом, я вижу возможность посодействовать нашим бизнесменам наладить общение друг с другом путем установления контактов и организации бизнес-форумов, чтобы мы могли оказать помощь гражданам обеих стран.

Президент Ильхам Алиев: Да, согласен с Вами. Считаю, что мы также должны усилить деятельность совместной межправительственной комиссии. Необходимо провести новое заседание комиссии. Потому что члены комиссии не собираются почти десять лет. Я посмотрел некоторые данные и увидел, что уровень взаимной торговли очень мал. Считаю, что есть потенциал для его увеличения. Но для этого, как Вы сказали, должны собраться бизнес-круги. Если состоится заседание комиссии, то они также смогут провести презентации о потенциальных инвестиционных возможностях, бизнес-среде, чтобы мы могли повысить уровень взаимной торговли. Считаю, что мы можем определить много товаров, которые можем предложить друг другу. Как вы знаете, мы активно работаем с европейскими институтами в вопросе энергетического сотрудничества. Сотрудничество с государствами-членами Европейского Союза и выход на новые рынки имеют для нас большое значение. Поэтому я думаю, что мы найдем общую основу в этом вопросе.