Али Инсанов хочет встретиться с Ильхамом Алиевым

Председатель партии «Право и справедливость», бывший министр здравоохранения Али Инсанов сегодня был приглашен в Администрацию президента. Об этом Инсанов сообщил сам на своей странице в Facebook.

По словам Инсанова, он встретился с заведующим отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалятом Велиевым: «На встрече, которая длилась до двух часов и проходила в атмосфере взаимопонимания, мы широко обсудили ряд важных для нашего государства и народа моментов. Адалят Велиев поздравил меня с государственной регистрацией партии и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Я же еще раз выразил готовность встретиться с президентом Ильхамом Алиевым...»