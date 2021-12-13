Улицу в Баку назвали в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
Улица в поселке Расулзаде Бинагадинского района Баку названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова. Об этом сообщил журналистам брат шехида Аскер Ибрагимов.
По словам А.Ибрагимова, решение было принято главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым по представлению главы ИВ Бинагадинского района.
Напомним, утром 4 июня 2021 года транспортное средство, перевозившее членов съемочной группы в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района Азербайджана, подорвалось на противотанковой мине. В результате взрыва погибли оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышев, корреспондент государственного информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов и представитель Исполнительной власти района Ариф Алиев, еще 4 человека получили ранения.