По большому счету от перспектив армяно-азербайджанского урегулирования, а также позиции и участия Брюсселя в восстановлении мирной жизни во многом зависит будущее формата Восточного партнерства, поскольку Азербайджан как один из ведущих игроков кавказской системы безопасности и новой региональной геополитики формирует свою политику к интеграционному проекту ЕС исходя из отношения Запада, в первую очередь к армяно-азербайджанской проблематике. И без того Восточное партнерство подверглось серьезным испытаниям и дальнейшему затяжному политическому кризису после углубления конфронтации Запада с Россией на волне усугубления «украинского вопроса». А первой серьезной трещиной в проекте ЕС стала предвзятость Брюсселя в отношении белорусских властей и нескрываемого желания смены правительства путем жесткого вмешательства во внутренние дела суверенной страны. Внутриполитический кризис в Беларуси, вызванный политическими манипуляциями Брюсселя и Вашингтона, предопределил решение Минска о приостановлении участия в проекте.

Считанные часы остаются до открытия саммита глав государств Восточного партнерства. Повышенное внимание к событиям в Брюсселе подкрепилось долгими и многочасовыми переговорами президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Особую оценку получило в Баку поистине сенсационное заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, озвучившего принципы армяно-азербайджанского урегулирования, которые почти полностью совпадают с подходами и стратегией официального Баку.

Однако вместо преодоления кризиса во взаимоотношениях с легитимным правительством Беларуси европейские власти продолжают нагнетать противостояние, направив всю мощь санкционных мер против неугодного на Западе руководства суверенной страны.

Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, в эти часы продолжается напряженная работа над итоговыми документами саммита. И разночтения в подходах во многом вызваны позицией правительства Азербайджана, выстраивающего свою международную политику на принципах философии неприсоединения и невмешательства. Краеугольным камнем во внешней политике Азербайджана остается неприкосновенность суверенных прав субъектов международного права, в данном случае Республики Беларусь. Азербайджанское правительство встретило с глубокой обеспокоенностью и принципиальным возражением попытки включить в итоговый документ саммита пункт, осуждающий внутреннюю политику президента и правительства Беларуси.

Беларусь – один из главных партнеров и союзников Азербайджана на евразийском пространстве, и руководствуясь философией своей внешней политики, а также основополагающими принципами и видением современной международной политики, президент Азербайджана представил особое мнение своей страны по вопросу Беларуси. Таким образом, оставаясь верным духу сотрудничества и братских отношений с Беларусью и ее президентом Александром Лукашенко, И.Алиев не позволил придать пункту по Беларуси консолидированный характер.

Кроме того, Азербайджан решительно отверг попытку передать представительские функции легитимного правительства Беларуси самозваной авантюристической группе Светланы Тихановской, которая представляет себя в ипостаси легитимной белорусской власти. Позиция Азербайджана разумна и логична: в международное политике Беларусь может представлять лишь ее законное правительство во главе с Александром Лукашенко. И до восстановления отношений с Минском место Беларуси в Восточном партнерстве ЕС должно оставаться вакантным.

Азербайджанский президент также решительно выступил против антироссийской риторики на полях саммита и категорично выразил позицию своего правительства: региональное измерение европейской политики добрососедства не может быть направлено против третьих стран, в первую очередь против России. Программа подразумевает расширение политико-экономического и гуманитарного сотрудничества и партнерства. Восточное партнерство – не политико-идеологический союз или коалиция, а площадка для претворения в жизнь новых идей с целью развития. Это не место для конфронтации, а пространство для сближения и прогресса.

Таким образом, Азербайджан не позволил новым кожаным комиссарам трансформировать Партнерство в арену геополитического натиска, тенденциозной борьбы и ущемления интересов других участников евразийского пространства, своих партнеров и союзников - России и Беларуси.