Google уволит невакцинированных сотрудников
Сотрудников Google, отказавшихся от вакцинации, могут отправить в принудительный отпуск, а затем уволить из компании согласно внутреннему распоряжению, передает CNBC.
Сотрудники компании могли загрузить в свой рабочий профиль сертификат о вакцинации либо медотвод до 3 декабря. По новым правилам, те, кто не сделают это до 18 января, будут отправлены в оплачиваемый отпуск на месяц. Если они не внесут изменения, Google может отправить работников в неоплачиваемый отпуск на полгода, а затем уволить.
Представитель Google Лора Ли Эриксон подтвердила новую политику компании.
«Как мы уже заявляли ранее, наши требования к вакцинации являются одним из важнейших способов обеспечения безопасности наших сотрудников и поддержания работы наших служб. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы помочь нашим сотрудникам, которые могут пройти вакцинацию, сделать это, и твердо придерживаемся нашей политики вакцинации», - заявила Эриксон.