Google уволит невакцинированных сотрудников

Сотрудников Google, отказавшихся от вакцинации, могут отправить в принудительный отпуск, а затем уволить из компании согласно внутреннему распоряжению, передает CNBC.

Сотрудники компании могли загрузить в свой рабочий профиль сертификат о вакцинации либо медотвод до 3 декабря. По новым правилам, те, кто не сделают это до 18 января, будут отправлены в оплачиваемый отпуск на месяц. Если они не внесут изменения, Google может отправить работников в неоплачиваемый отпуск на полгода, а затем уволить.