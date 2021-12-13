В Армении не верят в свою армию: планируют создать «отряды самообороны»
На днях по инициативе Конгрегации «Боевое братство» в сотрудничестве с научно-образовательной стратегической общественной организацией «Бардзунк» прошла дискуссия о необходимости кардинального изменения модели самообороны в Армении, пишет газета «Грапарак».
В частности, обсуждались принципы концепции «Вооруженные люди».
Концепция «вооруженных людей» подразумевает постепенный переход к модели народной самообороны, включая постепенное расширение и либерализацию права на ношение оружия.
Помимо членов общественных организаций «Боевое братство» и «Бардзунк», на дискуссии присутствовал широкий круг специалистов: юристы, военные эксперты, историки, экономисты, общественные деятели. Заочно в дискуссии приняли участие и представители диаспоры.
В ходе обсуждения участники договорились продолжить серию дискуссий по теме, превратив дискуссионные принципы в существующие модели, проработав их правовые, политические, военно-технические аспекты, сформировав рабочие группы, а также провести публичную дискуссию по теме, внеся вопрос в повестку дня.