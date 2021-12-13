В Армении не верят в свою армию: планируют создать «отряды самообороны»

На днях по инициативе Конгрегации «Боевое братство» в сотрудничестве с научно-образовательной стратегической общественной организацией «Бардзунк» прошла дискуссия о необходимости кардинального изменения модели самообороны в Армении, пишет газета «Грапарак».

В частности, обсуждались принципы концепции «Вооруженные люди».

Концепция «вооруженных людей» подразумевает постепенный переход к модели народной самообороны, включая постепенное расширение и либерализацию права на ношение оружия.