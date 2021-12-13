Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева помочь в вопросе освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, удерживаемых в России. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

«Это является приоритетом для нас. Буду благодарен вам за помощь в решении данного вопроса», - сказал украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил активизацию двустороннего сотрудничество между двумя странами.

Глава украинского государства напомнил, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией, и предложил провести в Киеве саммит с участием президентов трех государств.,

Владимир Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, в частности на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия.

Президент Украины напомнил о положительном опыте сотрудничества с азербайджанскими компаниями в строительстве автомагистралей и транспортных развязок.