Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, учения организованы с целью повышения знаний и навыков азербайджанских спасателей по оценке ситуации в сложных рельефных и климатических условиях, а также во время снежных лавин, в поисково-спасательных работах, при эвакуации пострадавших и оказании им первой помощи, а также усилению их профессиональных навыков при использовании современной техники и оборудования, изучению ими международного опыта в этом направлении.

С 11 по 19 декабря этого года в Гусарском районе Азербайджана в рамках взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Федерального министерства внутренних дел Австрийской Республики проводятся учения по горному альпинизму и поисково-спасательным работам.

К учениям привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, Северного регионального центра МЧС и Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, а также специально обученные собаки.

Учения состоят из теоретической и практической частей. В ходе учений австрийские специалисты проводят теоретические занятия с личным составом по изучению новой для Министерства по чрезвычайным ситуациям современной поисково-спасательной техники и оборудования, используемых во время снежных лавин, их тактико-технических характеристик и правил использования, спасению и эвакуации пострадавших, соответствующим правилам безопасности.

В практической части учений на основе инструкций австрийских специалистов спасатели выполняют задачи по организации поисково-спасательных работ в сложных погодных условиях в горных районах с неблагоприятным рельефом, поиску и спасению пострадавших, оказавшихся под снежной лавиной, с использованием спасательного оборудования, оказанию первой помощи.

После обучения спасателям МЧС будут вручены соответствующие сертификаты Министерства внутренних дел Австрии.

Это пятые по счету учения, проводимые в рамках сотрудничества между двумя ведомствами.