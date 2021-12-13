Государство не оставит граждан без тепла в квартирах
Правительство Азербайджана взяло на себя задолженность ОАО «Азеристиликтеджхизат» перед производственным объединением «Азеригаз» в размере более 34 миллионов манатов. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ПО «Азеригаз» Эльданиз Велиев.
По его словам, во вторник, 14 ноября, состоялись первые переговоры между руководством «Азеригаза» и «Азеристиликтеджхизат».
«Через день после этого, то есть 15 ноября, должен был состояться переход на зимний режим работы. В связи с этим возникла необходимость подачи тепла в квартиры граждан. По итогам переговоров «Азеригаз» предоставил данной структуре недельную отсрочку для погашения задолженности. Речь шла о долге в размере более 34 миллионов манатов. Тем не менее ОАО «Азеристиликтеджхизат» оценил долг перед «Азеригазом» в 20 миллионов манатов, указав оставшуюся сумму как спорный момент. Несмотря на это ПО «Азеригаз» дал структуре неделюна погашение долга.
Велиев отметил, что между структурами были проведены и другие встречи.
«По просьбе противоположной стороны было решено, что отсрочка будет продлена до 15 декабря. Сегодня данный срок завершился. Естественно, всех интересует судьба граждан после истечения данного срока», - отметил глава пресс-службы «Азеригаза».
По его словам, учитывая серьезность вопроса, правительство Азербайджана выделило ОАО «Азеристиликтеджхизат» средства в размере 12 миллионов манатов.
«Естественно, это всего лишь часть долга ОАО перед «Азеригазом». Правительство также заявило, что берет на себя оставшуюся часть долга. В настоящее время «Азеристиликтеджхизат» проводит процесс оформления документов на выплату 12 миллионов манатов», - сказал он.
Эльданиз Велиев также добавил, что на этом долговой вопрос между двумя государственными структурами можно считать завершенным.