Государство не оставит граждан без тепла в квартирах

Правительство Азербайджана взяло на себя задолженность ОАО «Азеристиликтеджхизат» перед производственным объединением «Азеригаз» в размере более 34 миллионов манатов. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ПО «Азеригаз» Эльданиз Велиев.

По его словам, во вторник, 14 ноября, состоялись первые переговоры между руководством «Азеригаза» и «Азеристиликтеджхизат».

«Через день после этого, то есть 15 ноября, должен был состояться переход на зимний режим работы. В связи с этим возникла необходимость подачи тепла в квартиры граждан. По итогам переговоров «Азеригаз» предоставил данной структуре недельную отсрочку для погашения задолженности. Речь шла о долге в размере более 34 миллионов манатов. Тем не менее ОАО «Азеристиликтеджхизат» оценил долг перед «Азеригазом» в 20 миллионов манатов, указав оставшуюся сумму как спорный момент. Несмотря на это ПО «Азеригаз» дал структуре неделюна погашение долга.