Названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году

Афганистан, Йемен и Сирия названы самыми опасными странами для поездок в 2022 году. Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование международной компании International SOS.

Отмечается, что список составлялся с учетом политического и социального уровня безопасности в государствах, надежности транспортных инфраструктур, состояния производственных отношений, эффективности служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимости стран к стихийным бедствиям.