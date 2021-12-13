Арабская каллиграфия добавлена ​​в список наследия ЮНЕСКО

После успешного сотрудничества между 15 арабскими странами под руководством Саудовской Аравии и под контролем Организации по вопросам образования, культуры и науки Лиги арабских государств арабская каллиграфия была официально добавлена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Помимо важности использования в религиозных текстах, каллиграфия сыграла решающую роль в развитии арабского языка, который на протяжении всей истории способствовал передаче и распространению арабской культуры, обычаев и религиозных ценностей, передает islam.ru.

Каллиграфия остается чрезвычайно популярной и сегодня, по-прежнему используется художниками и дизайнерами в самых разных видах искусства, включая картины, скульптуры и даже граффити.