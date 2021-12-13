Хзмалян о Пегове: Сколько армянских мальчишек было убито «прямыми трансляциями» этого негодяя

«Сколько армянских мальчишек было убито «прямыми трансляциями» этого негодяя, а точнее, прицельным направлением вражеского огня в июле 2020 года, октябре-ноябре 2021 года». Об этом на своей странице в Facebook написал лидер «Европейской партии Армении» Тигран Хзмалян, имея в виду блогера Семена Пегова.

«Молдаване умнее и патриотичнее некоторых армян. Этого шпиона сразу нашли, арестовали и депортировали. Сколько армянских мальчишек было убито «прямыми трансляциями» этого негодяя, а точнее, прицельным направлением вражеского огня в июле 2020 года, октябре-ноябре 2021 года... Сколько раз я писал и предупреждал об этом? Но на это "было" специальное разрешение СНБ и Минобороны Армении», - утверждает политик.