Турецкий журналист: скоро «Армения глотнет свежего воздуха...»
Накануне СМИ сообщили, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для обсуждения нормализации отношений. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «все шаги по нормализации отношений будем делать только с Азербайджаном». Также Чавушоглу объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном. А пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян отметил, что «Армения, как всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий», и подтвердил, что «армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога».
Журналист Habertürk в своей статье в связи с этим пишет, что процесс сближения между странами начался: «В Анкаре рабочая группа по этому вопросу будет сформирована до 20 января 2022 года. С обеих сторон будут назначены специальные представители. На эту роль в Анкаре претендуют семь важных кандидатов. Чтобы сделать отношения здоровыми до мая 2022 года, будет разработана трехэтапная дорожная карта».
Далее журналист отмечает, что официальные лица в Ереване, с которыми ему удалось побеседовать, говорят, что «правительство Никола Пашиняна выступает за развитие отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий. С 15 января 2022 года будут сформированы рабочая группа и секретариат, которые будут работать напрямую с Пашиняном по этому вопросу. Ереван попытается выбрать представителя и создать рабочую группу из числа лиц, которые имеют связи с Турцией и будут выстраивать дипломатические отношения за рамками исторического измерения, на основе взаимных интересов. Специальные представители будут объявлены после достижения консенсуса двумя сторонами».
«Начиная с 20 января Ереван хочет двигаться вперед. По моим наблюдениям, Анкара тоже охотно склоняется к этому. Теперь, если все пойдет хорошо, прежде всего начнутся чартерные рейсы. Иными словами, с марта Армения глотнет свежего воздуха. Открытие коридора Азербайджан — Нахичевань — Турция, обещанного ереванской администрацией во время карабахской войны, также будет важной повесткой дня за столом переговоров. Анкара желает открытия этого коридора примерно в мае-июне. А третий этап — экономические отношения… В этом вопросе развитие событий ожидается начиная с июля», - пишет турецкий журналист.