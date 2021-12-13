Турецкий журналист: скоро «Армения глотнет свежего воздуха...»

Накануне СМИ сообщили, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для обсуждения нормализации отношений. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «все шаги по нормализации отношений будем делать только с Азербайджаном». Также Чавушоглу объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном. А пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян отметил, что «Армения, как всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий», и подтвердил, что «армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога».

Журналист Habertürk в своей статье в связи с этим пишет, что процесс сближения между странами начался: «В Анкаре рабочая группа по этому вопросу будет сформирована до 20 января 2022 года. С обеих сторон будут назначены специальные представители. На эту роль в Анкаре претендуют семь важных кандидатов. Чтобы сделать отношения здоровыми до мая 2022 года, будет разработана трехэтапная дорожная карта».