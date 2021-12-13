Инициатором создания прямой связи между министрами обороны Азербайджана и Армении является президент Совета ЕС Шарль Мишель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому изданию El Pais.

«Мы высоко ценим деятельность Еврокомиссии и лично президента Шарля Мишеля. Он вносит большой вклад в создание почвы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Между прочим работает его инициатива по созданию прямой линии связи между министрами обороны двух стран», - сказал Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Азербайджан видит стремление Еврокомиссии создать стабильную среду на Южном Кавказе и трехсторонний формат сотрудничества между странами региона.