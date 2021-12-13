Ученые назвали необычные симптомы «омикрона»

Данные, поступающие из Южно-Африканской Республики, где «омикрон» стал доминирующим штаммом, подтверждают, что он имеет два неожиданных симптома. Об этом пишет газета The Telegraph.

Исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, Райан Ноах заявил, что у пациентов с «омикроном» наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. При этом они на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили дельта-штамм.

«Хотя чаще всего заболевание протекает в легкой форме, это не означает, что новый вариант коронавируса менее опасен. Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания», - сказал Ноах.