Захарова: Россия приветствует сближение Турции и Армении

«Россия готова всячески этому процессу содействовать», - подчеркнула она.

Россия исходит из того, указывает Захарова, что нормализация армяно-турецких отношений будет способствовать оздоровлению общей обстановки в регионе и поможет формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства.

«Москва готова содействовать нормализации отношений между Анкарой и Ереваном», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Представитель МИД РФ также отметила, что Москва приветствует демонстрируемый Анкарой и Ереваном двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации, а назначение сторонами для этих целей спецпредставителей логично и разумно.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений.