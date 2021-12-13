Байден рассчитывает на личные контакты с Путиным

Президент США Джо Байден рассчитывает на дальнейшие личные контакты с президентом России Владимиром Путиным в обозримой перспективе. Об этом Байден заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Корреспондент ТАСС попросил Байдена уточнить, планирует ли он проводить с Путиным очную встречу в какое-то ближайшее время, нужен ли, с его точки зрения, новый российско-американский саммит. "Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени", - заявил Байден.