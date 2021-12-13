Между Германией и Россией разгорелся скандал из-за убийства грузина Берлин высылает дипломатов
Германия объявила двух сотрудников посольства России нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.
«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета Германии. Поэтому мы вызвали на беседу посла России, где ему было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», – сказала Бербок.
Отметим, что ранее Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Немецкая прокуратура считает, что убийство было совершено «по заданию от государственных ведомств правительства Российской Федерации».
Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года. Убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета. Тот скончался на месте.
В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили – очевидный недружественный акт и он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.