Германия объявила двух сотрудников посольства России нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета Германии. Поэтому мы вызвали на беседу посла России, где ему было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», – сказала Бербок.

Отметим, что ранее Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Немецкая прокуратура считает, что убийство было совершено «по заданию от государственных ведомств правительства Российской Федерации».