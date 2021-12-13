В Брюсселе начался саммит лидеров стран Восточного партнерства
В Брюсселе начался саммит глав государств Восточного партнерства. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь Евросовета Баренд Лейтц.
По его словам, после саммита состоится пресс-конференция председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Напомним, что саммит лидеров Восточного партнерства проходит в Брюсселе с участием глав Евросоюза, Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдовы. В повестку дня саммита включены, в частности, вопросы, касающиеся пандемии, реформы в странах Восточного партнерства и приверженности ЕС программе. Лидеры также обсудят ситуацию с безопасностью в регионе.